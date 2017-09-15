В Симферополе задержали активистов, пришедших поддержать Параламова

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Пятница, 15 сентября 2017, 17:26

В Симферополе задержали группу активистов, находившихся под зданием ФСБ России по Крыму, куда они пришли поддержать крымчанина Рената Параламова.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает Крим.Реалии.

Их задержали полицейские и привели в управление МВД России по Симферополю.

"Нам поясняют, что был какой-то митинг, скандирования. Хотя это какая-то чушь. После того, как мы вышли из здания ФСБ, подъехало очень много полиции, мы направляемся в городской отдел. Часть повезли в Киевский райотдел, часть, вроде бы, на Павленко", - сказал Курбединов.

Среди задержанных активистов есть и журналист Тарас Ибрагимов.

"Задержали на бульваре Франко, пригнали три-четыре машини полиции, человек 20 полицейских. Сейчас в городском отделе полиции с Эмилем Курбединовым и еще парой активистов. Никаких пояснений за что и почему. Классика жанра", - написал он.

Под зданием ФСБ активисты поддерживали крымчанина Рената Параламова, который накануне сообщил о похищении и избиении силовиками.

Они требовали встречи с главой крымского ФСБ Виктором Палагина.

Как известно, крымский татарин Ренат Параламов нашелся 14 сентября на автостанции в Симферополе со следами пыток на теле.

Темы: Крым аннексия крымские татары
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