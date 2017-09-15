НАБУ обыскивает предпринимателя, который занимал деньги Дейдею

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Пятница, 15 сентября 2017, 18:12

Следователи Национального антикоррупционного бюро проводят в Днепропетровской области следственные действия по делу о вероятном незаконном обогащении нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Об этом говорится в заявлении ведомства в пятницу.

"Следственные действия проводятся в соответствии с постановлений суда и являются логическим продолжением расследования детективами НАБУ фактов возможного незаконного обогащения народного депутата Евгения Дейдея, которое было начато в ноябре 2016 года", - заявили в НАБУ.

"Обыски проходят в городе Днепр и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам депутата, занял средства семье народного избранника", - сообщает ведомство.

Также указывается, что заявления Дейдея, который в данном случае является заинтересованной стороной, "о якобы нарушении со стороны детективов НАБУ не соответствуют действительности".

На своей странице в Facebook Дейдей написал: "Это не просто политический заказ, это расправа. Расправа за мою позицию".

Как известно, расследование по данным фактам детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года.

В НАБУ заявляют, что Дейдей в 2015-2016 гг. Приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.

Украинская правда

Темы: НАБУ Верховная Рада декларации
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