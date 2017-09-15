Боевики обстреливали силы АТО на всех направлениях - штаб
Боевики на Донбассе с полуночи 14 раз нарушили перемирие.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Отмечается, что силы АТО 5 раз открывали огонь.
"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела серьезных изменений. Боевики продолжили обстрелы украинских укреплений на всех направлениях, одиночно используя и минометы калибра 82 миллиметра", - говорится в сообщении.
Указывается, что на Луганском направлении российские оккупанты выпустили 15 мин по позициям сил АТО вблизи Новотошковское.
"На Приморском направлении противник трижды из стрелкового оружия открывал огонь по укреплениям сил АТО в районе Талаковка. А под вражеским огнем из гранатометов дважды оказались наши укрепления на подступах к Водяного", - сообщили в штабе АТО.
Также там сообщили, что на Донецком направлении "крупнокалиберные пулеметы оккупантов работали вблизи зайцев и Авдеевки".
Отмечается, что был зафиксирован обстрел из стрелкового оружия у шахты Бутовка.
Украинская правда
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