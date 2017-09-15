Боевики обстреливали силы АТО на всех направлениях - штаб

Боевики на Донбассе с полуночи 14 раз нарушили перемирие.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.



Отмечается, что силы АТО 5 раз открывали огонь.



"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела серьезных изменений. Боевики продолжили обстрелы украинских укреплений на всех направлениях, одиночно используя и минометы калибра 82 миллиметра", - говорится в сообщении.



Указывается, что на Луганском направлении российские оккупанты выпустили 15 мин по позициям сил АТО вблизи Новотошковское.



"На Приморском направлении противник трижды из стрелкового оружия открывал огонь по укреплениям сил АТО в районе Талаковка. А под вражеским огнем из гранатометов дважды оказались наши укрепления на подступах к Водяного", - сообщили в штабе АТО.



Также там сообщили, что на Донецком направлении "крупнокалиберные пулеметы оккупантов работали вблизи зайцев и Авдеевки".



Отмечается, что был зафиксирован обстрел из стрелкового оружия у шахты Бутовка.



Украинская правда