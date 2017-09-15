На Майдане почтили память Гонгадзе
В Киеве на Майдане Независимости почтили память погибшего 17 лет назад журналиста и общественного деятеля Георгия Гонгадзе.
Как сообщает Громадське люди пришли на акцию с плакатом "Георгий, мы не забыли".
Присутствующие почтили память погибших при исполнении профессиональной деятельности журналистов минутой молчания.
"Главным является сам факт, что люди собираются (на акции - ред.). И много журналистских коллективов высказались и, в частности, подписали заявление, где сказали, что не забывают ни о судьбе Гонгадзе, ни о Шеремете", - сказал организатор акции Дмитрий Тузов.
Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые по заявлению ГПУ, принадлежат Гонгадзе.
Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.
Год назад в прокуратуре сообщали, что заказчиков убийства Гонгадзе нельзя установить по словам экс-генерала МВД Алексея Пукача, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.
26 мая 2017 года генпрокурор Луценко заявил, что планирует через полгода завершить расследование дела Гонгадзе.
Также суд разрешил рассекретить записи заседаний по делу Гонгадзе.
На Майдані акція пам'яті Георгія Гонгадзе pic.twitter.com/715A3kgSfl— Andriy Kuznetsov (@AKAndriy) September 15, 2017
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