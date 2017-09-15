Human Rights Watch заявила о случае пыток в СБУ. Ведомство отрицает

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что Служба безопасности Украины в течение двух дней с пытками удерживала без связи с внешним миром женщину, подозреваемую в государственной измене.

Как говорится в заявлении правозащитников, 29-летняя Дарья Мастикашева, гражданка Украины, которая живет в Москве, приезжала в августе в Днепропетровскую область к матери и сыну, а когда пыталась сесть на автобус обратно в Россию, ее задержали представители украинских сил безопасности.

Как заявляют в HRW, родственники Мастикашевой заявили, что два дня не имели о ней сведений. Позже женщине предъявили обвинение в государственной измене, а суд в Днепре решил поместить ее под арест.

"Власти Украины должны немедленно расследовать заявления о том, что Мастикашева была незаконно задержана и подверглась пыткам", - заявил директор по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Хью Уильямсон.

Фото з сайту Human Rights Watch

Адвокат Мастикашевой сказал правозащитникам, что силовики заставили ее на камеру прочитать признание в работе на ФСБ России и намерении завербовать ветеранов боевых действий на востоке Украины для совершения терактов в России, в которых ФСБ должна была обвинить украинскую власть.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила Радио Свобода, что обвинения в адрес спецслужбы "не имеют под собой никаких оснований".

"Служба безопасности действовала и действует исключительно в рамках закона, поэтому вся российская информационная пропаганда, таким образом пытается защититься от своего провала терактов, которые они планировали - мы этого не будем комментировать", - сказала Гитлянская.

17 августа председатель СБУ Василий Грицак заявил, что служба уличила механизм российских спецслужб, через который ФСБ России планировала использовать бывших бойцов АТО для прикрытия терактов на территории этой страны.

По его словам, двух подозреваемых организаторов вывоза украинских бойцов взяли под стражу.