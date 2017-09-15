Медиасообщество требует от властей гарантий беспрепятственной деятельности журналистов

Журналисты и общественные активисты призвали политиков и чиновников прекратить политические спекуляции вокруг дела Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других дел, связанных с агрессией против журналистов.

Соответствующее заявление было обнародовано накануне 17-й годовщины со дня смерти Гонгадзе.

Представители украинских общественных и медийных организаций и украинского журналистского сообщества требуют от власти системно принимать все меры, необходимые для полноценной защиты права граждан на информацию, и гарантировать беспрепятственную деятельность журналистов.

"Прошло более 17 лет со дня убийства журналиста Гонгадзе, однако до сих пор не установлены заказчики этого резонансного преступления. Мы призываем ГПУ либо завершить расследование относительно заказчиков и вручить подозрения, либо раскрыть материалы досудебного расследования, признав, что прошло много времени и теперь уже практически невозможно собрать доказательства заказчиков", - говорится в открытом письме.

Подписанты заявляют, что не сомневаются в законности и справедливости приговора Алексею Пукачу, который получил пожизненное заключение, но призывают кассационный суд не тянуть с рассмотрением дела по приговору Пукача и наконец приступить к кассационному рассмотрению этого дела по существу.

Кроме того, в заявлении выдвинуто требование к правоохранительным органам, украинским властям принять все возможные меры, чтобы установить и наказать виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета, и регулярно публично отчитываться о состоянии расследования этого резонансного дела.

Отдельно отмечается насущная необходимость усилить следственную группу, которая занимается расследованием дела Шеремета, обратиться в дипломатические представительства стран ЕС и США и заручиться помощью представителей правоохранительных органов этих стран в проведении расследования.

"Несмотря на то, что ситуация с расследованиями нарушений свободы слова в целом улучшилась (по данным ГПУ, по результатам 2016 года было расследовано и передано в суд 31 дело по фактам нарушений свободы слова, в 2015-м таких дел было 15, за восемь месяцев 2017 года - 14 дел), мы отмечаем, что до сих пор подавляющее большинство нападавших на журналистов остаются безнаказанными. Например, это агрессоры, нападавшие на журналистов во время событий Революции достоинства 2013-2014 годов, когда пострадало более двухсот наших коллег", - сказано в заявлении.

"Мы также призываем политиков и чиновников прекратить политические спекуляции вокруг дела Гонгадзе, Шеремета и других дел, связанных с агрессией против журналистов - никакие слова не заменят расследований", - добавляется в письме.

Заявление адресована президенту Петру Порошенко, генпрокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову, а также ко вниманию Высшего Совета правосудия и Общественного Совета добропорядочности.

Под письмом оставили подписи Институт массовой информации, Детектор медиа, Центр демократии и верховенства права, Комиссия по журналистской этике, Громадське, Громадське радио, ОО "Центр UA", ОО "Центр информации о правах человека", ИА "Поряд з вами", Независимый медиасовет, ОО "Интерньюз-Украина", Фонд "Суспільність", Украинская правда.