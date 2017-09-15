Прокуратура Крыма возбудила дело касательно пыток в отношении Параламова

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Пятница, 15 сентября 2017, 23:03

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту совершения представителями оккупационной власти ряда преступлений насильственной направленности в отношении гражданина Украины Рената Параламова.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства по результатам рассмотрения обращения исполняющего обязанности министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Указанное уголовное производство начато по предварительной правовой квалификации по ст. ст. 127 (пытки), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 162 (нарушение неприкосновенности жилища), 373 (принуждение к даче показаний) УК Украины и в его пределах следствием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к противоправным действиям в отношении Рената Параламова.

Родственники и адвокаты крымчанина Рената Параламова, которого нашли 14 сентября на автовокзале Симферополя после того, как накануне его увезли в неизвестном направлении люди в масках, сообщили, что Параламова сильно избили - "до неподвижного состояния".

Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме Параламова провели обыск, который силовики назвали "осмотром и следственными действиями".

По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".

Темы: крымские татары прокуратура
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