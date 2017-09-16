МакМастер: Порошенко и Трамп встретятся на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке 21 сентября.

Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Герберт МакМастер на брифинге в Белом Доме.

"Наконец, в четверг, президент встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины. Последние две страны, в частности, подверглись прямым и постоянным нападениям на их суверенитет в последние годы", - сообщил генерал МакМастер, информируя о рабочем графике Трампа на следующую неделю.

Білий дім оголосив про зустріч президентів України та США в Нью-Йорку https://t.co/WqeCeDL4RU pic.twitter.com/UvZD0NuF5D — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) September 15, 2017

Ранее о встрече двух лидеров сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"В четверг, 21 сентября, во время участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с Президентом США Дональдом Трампом", - отметил он.

Как известно, украинская делегация намерена сосредоточить основное внимание на теме миротворцев на Донбассе во время работы 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, открывшейся во вторник в Нью-Йорке. В частности, на этом будет акцентировать президент Петр Порошенко во время выступлений на заседаниях ГА ООН и Совета Безопасности Организации.

Напомним, предыдущая встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня.