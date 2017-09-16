Беларусь получила многомиллионный российский кредит

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Суббота, 16 сентября 2017, 02:41

На счета Минфина Беларуси поступил предоставленный РФ кредит в объеме 700 млн долларов. 

Об этом идет речь в сообщении на сайте министерства финансов Беларуси.

"В развитие договоренностей о предоставлении Республике Беларусь в 2017 году государственного финансового кредита РФ, достигнутых на уровне глав государств Беларуси и России, подписано Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита на срок 10 лет на сумму 700 млн долларов США в эквиваленте", - говорится в сообщении.

15 сентября 2017 года средства государственного финансового кредита РФ в полном объеме зачислены на счет министерства финансов.

По условиям соглашения, белорусская сторона получит кредит в российских рублях, но учет задолженности будет вестись в долларах США.

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