Группировка ИГИЛ взяла ответственность за взрыв в лондонском метро

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в лондонском метро.

Соответствующее заявление исламистов было опубликовано связанным с ними интернет-агентством "Амак", передает Радио Свобода.

Лондонская городская полиция сообщает, что в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в метро британской столицы были ранены 29 человек.

По данным правоохранителей, часть людей получили ожоги, а часть пострадали в давке, возникшей после взрыва и пожара. Никто из тех, кто пострадал, не находится в тяжелом состоянии. Сообщений о погибших нет.

Напомним, в пятницу в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона.

Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент как теракт.