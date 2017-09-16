Группировка ИГИЛ взяла ответственность за взрыв в лондонском метро

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Суббота, 16 сентября 2017, 03:44

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в лондонском метро.

Соответствующее заявление исламистов было опубликовано связанным с ними интернет-агентством "Амак", передает Радио Свобода.

Лондонская городская полиция сообщает, что в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в метро британской столицы были ранены 29 человек.

По данным правоохранителей, часть людей получили ожоги, а часть пострадали в давке, возникшей после взрыва и пожара. Никто из тех, кто пострадал, не находится в тяжелом состоянии. Сообщений о погибших нет.

Напомним, в пятницу в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона.

Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент как теракт.

Темы: Великобритания терроризм
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