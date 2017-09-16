Крымчака арестовали с правом залога 1,4 млн гривен

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Киевского городского совета Сергею Крымчаку (фракция "Еднисть") с альтернативой залога 1,4 млн гривен.

Об этом рассказал его адвокат Игорь Черезов, сообщают Українські Новини.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арест с альтернативой залога 25 млн гривен. Суд избрал арест с залогом 1,4 млн гривен", - сообщил он.

По словам адвоката, Крымчака правоохранители уже отвезли в Лукьяновское СИЗО.

Как известно 13 сентября детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Сергея Крымчака.

В НАБУ объяснили, что депутата подозревают в присвоении земли в столице.

Ранее "Украинская правда" писала о том, что во времена мэрства Леонида Черновецкого часть земельного участка на Толбухина, 43а и 43б разделили на три участка и передали членам семьи действующего депутата Киевсовета от партии "Единство" - Сергея Крымчака.