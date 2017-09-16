МакМастер: У США есть военный вариант борьбы с КНДР

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Суббота, 16 сентября 2017, 07:27

У США есть военный вариант борьбы с Северной Кореей, но он не предпочтительный.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Герберт МакМастер на брифинге в Белом Доме, передает Reuters.

По его словам, США быстро теряют терпение в попытках найти дипломатическое решение проблемы ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

"Для тех, кто говорил об отсутствии военного варианта, есть военный вариант", - сказал он, добавив, что это не будет предпочтительным выбором администрации президента Дональда Трампа.

Посол США в ООН Никки Хейли повторила риторику МакМастера, хотя Вашингтон продолжает подчеркивать, что предпочтительное решение кризиса - это дипломатия и санкции.

"Мы видим, что они продолжают провоцировать, они остаются безрассудными и в этот момент Совет Безопасности не очень многое может сделать...", - сказала Хейли.

"Так  что, говоря это, у меня нет никаких проблем с тем чтобы передать это (министру обороны США) генералу Мэттису, потому что я думаю, что у него много вариантов", - заявила Хейли.

Как сообщалось, КНДР в пятницу осуществила очередной ракетный пуск.

Участники внеочередного заседания Совбеза ООН, созванного по факту последнего испытания, выступили с требованием от Северной Кореи прекратить "провокационные" запуски ракет, но воздержались от введения новых санкций.

Перед этим, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.

Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Предыдущий пакет ограничений в отношении КНДР был принят 5 августа. Санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.

Темы: Северная Корея США
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