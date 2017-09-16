Суд оставил Сакварелидзе без меры пресечения

Галицкий суд Львова не избрал меру пресечения соратнику Михеила Саакашвили и бывшему заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе.

Об этом Сакварелидзе сообщил на своей странице в Facebook в ночь на субботу.

"Галицкий суд только что удовлетворил наше ходатайство и оставил меня без какой-либо меры пресечения, понимая, наверное, что врученное подозрение, как и все дело в целом, абсолютно "порошковые" и не имеют под собой реальных оснований", - написал он.

Сакварелидзе поблагодарил народных депутатов, которые приехали его поддержать, а также судью, рассматривавшего ходатайство.

"Спасибо за проявленную порядочность, несмотря на все нюансы и давление, которые, я уверен, существовали в этом деле", - добавил он.

Как известно, 14 сентября правоохранители вручили сообщение о подозрении соратнику Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе.

Сакварелидзе подозревают в нарушении ч.2 ст.332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутатыВерховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

12 сентября Саакашвили подписал сначала возражения его адвокатов к протоколу о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом и сам протокол.

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Позже суд арестовал двух участников прорыва в "Шегинях" – жителя Ивано-Франковской области и жителя Волыни.

Украинская правда