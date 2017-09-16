Украине и ЕС нужно пересмотреть соглашение о свободной торговле - Микольская

Нынешнее соглашение о создании режима свободной торговли является уже устаревшим и требует доработки.

Об этом заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская во время ежегодной встречи Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Дело в том, что переговоры по этой ЗСТ завершились давным-давно. И это соглашение уже устарело. Квоты, в частности, не работают ни для Украины, ни для ЕС", - заявила она.

Напомним, что переговоры по созданию ЗСТ с Евросоюзом начались 10 лет назад - сразу после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, а завершились - в 2013 году.

С этого времени документ не корректировался, несмотря на требования РФ внести туда изменения.

"Соглашение вступило в силу через несколько лет после подписания. Конечно, с этого времени оно устарело. Изменилась и украинская экономика, и европейская. Теперь нам надо садиться и обсуждать, где мы можем дополнительно пойти навстречу и отменить эти ограничения", - добавила она.

В свою очередь, режим ЗСТ вступил в силу с 1 января 2015 года. В соответствии с Соглашением об ассоциации, стороны вправе начать переговоры о коррекции соглашения после трех лет с момента вступления его в силу.

Тем не менее, действующее соглашение стало толчком для украинских компаний для выхода на рынки ЕС.

"Еще 2012 года с ЕС работали несколько тысяч украинских компаний. В прошлом году – 12 тысяч. А только за первое полугодие это количество выросло на 40%", - рассказала Наталья Микольская.