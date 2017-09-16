Премьер рассказал, что ему нужно для успеха

Премьер Владимир Гройсман считает, что для необратимого успеха ему нужна только большинство в парламенте.

Об этом он заявил на панели на YES.

По словам премьера, "идеальных структур не существует".

"Мне не нужна новая Конституция. Мне нужно только устойчивое большинство в парламенте", - сказал премьер.

По его словам, "если мы получим устойчивые 226 голосов в парламенте, то изменения станут необратимыми".

Роман Романюк, УП