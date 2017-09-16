АТО: в Крымском ранен военный

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Суббота, 16 сентября 2017, 12:57

За прошедшие сутки один украинский военный получил ранения в Крымском.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В результате активных боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но 1 военный получил ранение. Этот инцидент произошел в Крымском во время вражеского обстрела", - сказал он.

Лысенко сообщил, что на Луганском направлении за прошедшие сутки произошло 9 мощных обстрелов, 6 из них из тяжелого вооружения. Украинские войска неоднократно открывали ответный огонь.

На Донецком направлении зафиксировано 9 обстрелов, дважды применялось тяжелое вооружение. Силы ВСУ открывали ответный огонь 4 раза.

На Мариупольском направлении произошло 12 обстрелов, 1 из которых минометный. Украинские войска 6 раз открывали ответный огонь.

Украинская правда

Темы: АТО
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