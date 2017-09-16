В киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой

На станции метро "Вокзальная" в Киеве правоохранители обнаружили у подозрительного парня гранату РГД-5, запал к ней, три дымовые шашки и два глушителя к АКМ.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, в ходе отработки территории столичной подземки в рамках проведения операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники управления полиции метрополитена заметили в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласили его в комнату полиции.

Во время личного досмотра у 22-летнего молодого человека обнаружили и изъяли опасные предметы.

Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался уроженец Черниговской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

По его словам, часть боеприпасов он якобы нашел в Ровенской области, другие опасные предметы заказал через Интернет. Молодой человек отказался объяснять, куда и с какой целью перевозил эти вещи.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Изъятые боеприпасы отправлены на экспертное исследование. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.