В Крыму оккупанты сорвали крымскотатарский футбольный турнир

В оккупированном Крыму полиция запретила проведение футбольного турнира "Алтын тамгъа", который должен был стать презентацией одноименного футбольного клуба.

Об этом 16 сентября сообщила Айше Усманова.

Согласно сообщению, инцидент произошел в н.п.Крестьяновка Первомайского района.

"Сотрудники полиции запретили проводить футбольный турнир. Прервали первый же матч. Заставили снять крымскотатарский флаг и прекратить турнир. Причина - якобы не было согласования и проведение любого мероприятия является незаконным", - сообщила Усманова.

Она уточнила, что проведение турнира было устно согласовано с Еленой Стельмах, главой поселка, а проведение матча запретил замначальника РОВД Первомайского района Александр Юрченко.

Украинская правда