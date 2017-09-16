Климкин назвал принципиальные позиции относительно миротворцев на Донбассе

Украинская власть будет настаивать на нескольких ключевых элементах миротворческой операции на Донбассе.

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии журналистам на полях встречи Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В частности Климкин назвал три позиции, по которым Украина гарантированно не пойдет на уступки.

"Первое - никакие попытки легитимизировать этой резолюцией российский протекторат на Донбассе недопустимы.

Второе: мандат должен охватывать всю территорию Донбасса, включая неконтролируемый участок границы, иначе это не будет иметь эффективности.

Третье: мандат должен включать и вывод российских регулярных войск, и вывоз завезенного русскими вооружения, и первые шаги по нормализации ситуации, включая разоружение боевиков", - рассказал он.

Климкин также рассказал, что Украина уже начала консультации с ОБСЕ по взаимодействию с ними в случае одобрения миротворческой миссии: "Сейчас идут консультации о том, каким образом должны взаимодействовать ОБСЕ и миротворческий элемент. Мы уже провели встречи по этому поводу и я еще буду встречаться с генсеком ОБСЕ в Нью-Йорке".

Также он подчеркнул, что даже в случае одобрения Совбезом ООН решения о направлении миротворцев отдельные детали их полномочий, по правилам, будут оставаться не определены, для этого потребуются дальнейшие резолюции Совбеза.

"Первая резолюция на жаргоне дипломатов называется технической. Она росставляет "красные флажки", но мандат как таковой во всех деталях не является предметом данной резолюции", - сказал Климкин.