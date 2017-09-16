Гелетей рассказал о нападении сотрудников УГО на журналистов

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Суббота, 16 сентября 2017, 14:18

Инцидент с журналистом "Радио Свобода" Михаилом Ткачом, на которого напали сотрудники Управления госохраны, расследуется. 

Об этом сообщил начальник УГО  Валерий Гелетей на своей странице в Facebook. 

"Гелетей также позвонил по телефону главному редактору "Радио Свобода" и принес извинения журналисту из-за поведения сотрудников вчера вечером. Он сообщил, что с утра пытался связаться с Михаилом Ткачом и пригласил его на встречу "в любое удобное для него время", - отмечается в сообщении. 

В пресс-службе УГО заявили, что по факту инцидента начато внутреннее расследование, на время которого его фигуранты временно отстранены от исполнения обязанностей.

"В случае установления нарушений, виновные будут наказаны", - сообщили в УГО.

Как известно, сам Ткач накануне заявил о нападении на него с коллегой сотрудников Управления государственной охраны в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где находился президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер Ирина Геращенко и ряд политиков. 

Интерфакс-Украина.

Темы: СМИ УГО свобода слова
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