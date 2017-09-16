Стала известна дата боя Ломаченко и Ригондо - официально

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Суббота, 16 сентября 2017, 14:30

Бой между двукратными Олимпийскими чемпионами Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо состоится 9 декабря в Нью-Йорке.

Об этом сообщили в НОК Украины со ссылкой на заявление промоутерской компании Ломаченко "Top Rank".

Поединок состоится в Madison Square Garden - "Top Rank" уже зарезервировала площадку на указанную дату.

Бой между Ломаченко и Ригондо станет первым в истории между двукратными чемпионами Олимпийских игр.

Темы: спорт
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