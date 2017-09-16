Украинца Гриба после больницы снова перевели в СИЗО

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Суббота, 16 сентября 2017, 16:44

Адвокат гражданина Украины Павла Гриба, удерживаемого в СИЗО Краснодара (РФ), Андрей Сабинин подтвердил, что его подзащитный был в лечебном учреждении, но в настоящее время снова в СИЗО.

"Действительно, вчера Павла вывозили в лечебное учреждение. Это не связано с ухудшением здоровья. Комиссия врачей решала вопрос о возможности нахождения в СИЗО, о наличии/отсутствии заболеваний, этому препятствующих. Письменного заключения пока нет, выходные", - написал он на странице в Facebook в субботу.

Сабинин указал, что Гриб вернулся в СИЗО.

В то же время, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что МИД не получило ответа от белорусской стороны относительно обстоятельств задержания Гриба.

"Пока нет. Мы сразу обратились к белорусам, я разговаривал с министром иностранных дел. Сейчас мы пытаемся получить этот ответ... Будем последовательно работать и получать этот ответ", - сказал министр журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

По его словам, Украина обеспокоена данной ситуацией.

"Мы понимаем, что российские спецслужбы работают на территории Беларуси, и мы должны для себя понять, какую опасность это несет для наших граждан. Поскольку МИД отвечает за безопасность наших граждан за границей, то мы должны дать соответствующие рекомендации", - уточнил Климкин.

Как сообщалось, 15 сентября сестра Павла Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в больницу.

В Министерстве иностранных дел Украины "Украинской правде" подтвердили, что Гриба действительно перевели из СИЗО №5 в больницу.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

В Беларуси не признают своей причастности к похищению парня и негодуют из-за высказывания украинского МИД об опасности, которую несут для украинцев поездки в ​​Беларусь.

По официальной информации, с 25 августа он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

К нему долго не пускали адвоката и украинских консулов. Но по предварительной договоренности украинские представители посольства должны встретиться с ним 18 сентября.

Интерфакс-Украина

Темы: Росcия политзаключенные
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