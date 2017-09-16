Пожар в Одессе: третья девочка тоже погибла, директора задержали

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Суббота, 16 сентября 2017, 17:24
Фото ГСЧС

Количество погибших в результате пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе увеличилось до трех.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Примерно в 15:50 на месте пожара был обнаружен 3-й фрагмент человеческого тела. По состоянию на 17:00 сообщаем, что во время пожара погибли три человека", - заявили в полиции.

Ранее пресс-служба областной полиции распространила сообщение о розыске пропавшей во время пожара девочки Арпентий Снежаны 2005 г.р. До этого сообщалось о двух погибших, поиски третьей девочки продолжались.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что все погибшие при пожаре девочки (8-летняя Софийка, 9-летняя Настя и 12-летняя Снежана) были воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля "Адель".

Вместе с тем, директор детского лагеря "Виктория" Петрос Саркисян задержан полицией по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей и огромный материальный ущерб.

Об этом сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Одесской области генерал Дмитрий Головин, пишет "Думская".

Меру пресечения Саркисяну выберет суд.

Ранее стало известно, что директор "Виктории" попал в больницу якобы из-за проблем с сердцем. Там его взяли под охрану полицейские.

В то же время, мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще один пропал без вести.

Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних 2006 года рождения, девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: Одесса чрезвычайное происшествие
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