Одесскую мэрию штурмуют активисты и родители детей

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Суббота, 16 сентября 2017, 18:14

Возле мэрии Одессы проходит митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", активисты штурмовали здание.

 
Все фото "Думской"

Как передает "Думская", около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты.

Люди требуют прибытия мэра Геннадия Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге участвует около 200 человек.

 

Сообщается, что активисты штурмовали здание, пытались выбить дверь. Под мэрией появились шины.

 

Около 18:00 напряжение немного спало, но осада здания продолжается, отмечает издание.

 

Также сообщается, что спустя 12 часов после пожара в муниципальном лагере "Виктория" на его территории продолжают работать эксперты, а также дежурит пожарная машина ГСЧС.

 

Небезразличные горожане приносят к месту трагедии цветы и мягкие игрушки.

 

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Директор лагеря Петрос Саркисян задержан полицией по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

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