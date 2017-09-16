Луценко не хочет Антикоррупционного суда, который будет работать "только на НАБУ"
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что Антикоррупционный суд будут "создавать политики" и работать он будет только на НАБУ.
Об этом Луценко заявил 16 сентября на конференции YES, которая проходит в Киеве.
"Антикоррупционный суд будут создавать политики. Я не хочу, чтобы суд создавали политики. Второе - я за то, чтобы Антикоррупционную суд рассматривал дела всех коррупционеров независимо от того, кто их задержал, а не только тех, кого расследует НАБУ", - отметил Луценко.
Генпрокурор предложил создать Антикоррупционную палату как можно быстрее и параллельно создавать Антикоррупционный суд.
"Давайте в этом году создавать палату и параллельно начать делать суд. Давайте депутаты, меньше прорывайте границу - более пишите законов", - заявил Луценко.
"Антикоррупционный суд мне нужен уже завтра! Мне безразлично, как это будет называться - Антикоррупционный суд, Антикоррупционная палата - мне нужно быстрое решение", - заявил он и добавил, что "4 тысячи взяточников прогуливают суды уже сейчас".
Также Луценко добавил, что поддерживает слова президента Украины и бывшего госсекретаря США Джона Керри о том, что все суды должны быть антикоррупционными.
Роман Кравец, УП
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