В Минобороны Беларуси "открестились" от 100 тыс. военных на "Запад-2017"

В Минобороны Беларуси назвали недостоверной информацию о 100 тысячах военных, принимающих участие в совместных белорусско-российских учениях "Запад-2017".

Об этом заявил пресс-секретарь ГУ по идеологической рработе Минобороны Белоруси Владимир Макаров, пишет Интерфакс-Запад.

"Эта цифра - 100 тыс. - абсолютно не соответствует действительности", - заявил он.



По словам Макарова, оборонные ведомства Беларуси и России неоднократно и по разным каналам информировали о численности военных, задействованных в учениях.



Он напомнил, что общая численность военных, которые участвуют в учениях - около 12,7 тыс человек, при этом на территории Беларуси в учениях задействовано порядка 10 тыс. человек.



