В Минобороны Беларуси "открестились" от 100 тыс. военных на "Запад-2017"

712 просмотров
Суббота, 16 сентября 2017, 20:59

В Минобороны Беларуси назвали недостоверной информацию о 100 тысячах военных, принимающих участие в совместных белорусско-российских учениях "Запад-2017".

Об этом заявил пресс-секретарь ГУ по идеологической рработе Минобороны Белоруси Владимир Макаров, пишет Интерфакс-Запад

"Эта цифра - 100 тыс. - абсолютно не соответствует действительности", - заявил он. 

По словам Макарова, оборонные ведомства Беларуси и России неоднократно и по разным каналам информировали о численности военных, задействованных в учениях.

Он напомнил, что общая численность военных, которые участвуют в учениях - около 12,7 тыс человек, при этом на территории Беларуси в учениях задействовано порядка 10 тыс. человек.

Темы: Беларусь Росcия армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гриба из СИЗО увезли в больницу 15 сентября 2017, 15:34
"Запад-2017": между Минобороны Беларуси и России возник спор 15 сентября 2017, 12:50
С Кобзарем и танками. Как на стыке трех государств встречают маневры России в Беларуси 14 сентября 2017, 14:32
powered by lun.ua
Главные новости
США не снимут санкции с России за частичное выполнение Минска - Уолкер
Одесса: под горсоветом драка и взрыв, полиция применила газ
Луценко: Саакашвили не арестуют и не экстрадируют за "прорыв"
Волкер назвал требования Вашингтона к миротворцам на Донбассе
Все новости
субботние чтения

"Будущее ума": отрывок из новой книги футуролога Мичио Кайку

Право на селфи

Фотограф, после 2-х лет судов, доказал собственность на фото сделаное обезьяной Наруто