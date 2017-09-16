Худруку погибших в Одессе детей объявили о подозрении – СМИ

Полиция объявила о подозрении и допросила руководителя танцевального коллектива "Адель" Татьяну Егорову, чьи подопечные погибли пожаре лагеря "Виктория".

Об этом "Думской" сообщили родители детей – участников ансамбля.

"Выяснилось, что возгорание началось в ее комнате, и она была единственным взрослым в сгоревшем корпусе", - рассказали родители.

По их словам, Егорову допрашивали в Киевском отделе полиции Одессы. Во время допроса ей стало плохо и ее забрали в больницу.

В то же время, полиция не сообщает об объявлении подозрения Егоровой.

"Думская" также приводит выводы члена общественной "Группы 2 мая", эксперта-биохимика Владислава Балинского, который "провел общественное инспектирование лагеря "Виктория", которое выявило множество нарушений пожарной безопасности.

"Необходима экспертиза материала древесины на предмет глубокой пропитки противогорючим составом (методом адгезии под давлением), так как при визуальном осмотре мною были обнаружены лишь следы поверхностного нанесения состава. Внутренние наличники и прочие элементы конструкции лишены признаков нанесения противогорючих составов вообще", - говорится, в частности, в заключении Балинского.