Коалиция обвинила Россию в авиаударе по сирийским повстанцам

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Воскресенье, 17 сентября 2017, 02:30

Коалиция, возглавляемая США, обвинила российские силы в авиаударе по позициям сирийских повстанцев возле Дейр-эз-Зора.

Об этом говорится в заявлении коалиции на сайте Пентагона.

"Примерно в 12:30 утра по Гринвичу сегодня (16 сентября) российские силы ударили к востоку от реки Евфрат в Сирии около Дэйр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы партнеров коалиции", - отмечается в сообщении.

По словам официальных лиц, российские силы знали о месте нахождения сирийских демократических сил и советников коалиции. Несколько бойцов SDF (демократических сил Сирии) были ранены, им была оказана медицинская помощь.

При этом войска коалиции не пострадали.

Темы: Сирия Росcия
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