СБ ООН обсудит борьбу с распространением оружия массового уничтожения

Соединенные Штаты инициировали проведение заседания Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ).

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в штаб-квартире Всемирной организации.

"США вышли в СБ ООН с инициативой о проведении заседания Совета 21 сентября во время сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного борьбе с распространением оружия массового уничтожения", - сказал собеседник агентства.



По его словам, "Эфиопия как председатель СБ ООН в сентябре предварительно назначила заседание на 15:30 по нью-йоркскому времени 21 сентября".



Ожидается, что члены Совета "рассмотрят ход выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, меры по его улучшению, а также практические шаги по воздействию на государства, нарушающие данные решения".