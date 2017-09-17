СБ ООН обсудит борьбу с распространением оружия массового уничтожения

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Воскресенье, 17 сентября 2017, 05:36

Соединенные Штаты инициировали проведение заседания Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ).

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в штаб-квартире Всемирной организации.

"США вышли в СБ ООН с инициативой о проведении заседания Совета 21 сентября во время сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного борьбе с распространением оружия массового уничтожения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Эфиопия как председатель СБ ООН в сентябре предварительно назначила заседание на 15:30 по нью-йоркскому времени 21 сентября".

Ожидается, что члены Совета "рассмотрят ход выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, меры по его улучшению, а также практические шаги по воздействию на государства, нарушающие данные решения".

Темы: ООН
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