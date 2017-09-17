Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, потерь среди ВСУ нет

12 просмотров
Воскресенье, 17 сентября 2017, 06:43

За минувшие сутки боевики 35 раз открывали огонь, после 18:00 ситуация в зоне АТО обострилась.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. В ходе почти половины обстрелов наших позиций силы АТО открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.

Так, вечером боевики трижды из миномета калибра 82 мм, гранатометов, стрелкового оружия били по украинским силам в районе Авдеевской промзоны. Также на Донецком направлении под обстрел террористов попали укрепления сил АТО возле Майорска и Песков.

На Приморском направлении из 82-мм минометов боевики открывали огонь возле  Широкино и Павлополя. Из гранатометов они били возле Богдановки, Водяного, Старогнатовки.

На Луганском направлении вечером и ночью боевики трижды били из минометов различных калибров по укреплениям ВСУ в окрестностях Крымского. Минометы калибра 120 и 82 мм сепаратисты применяли возле Новотошковского.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: 10 обстрелов, но без тяжелого оружия 16 сентября 2017, 18:53
АТО: в Крымском ранен военный 16 сентября 2017, 12:57
Сутки в АТО: 30 обстрелов, один боец ВСУ получил ранения 16 сентября 2017, 07:56
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, потерь среди ВСУ нет
Кучма: Миссия ОБСЕ должна быть и в Крыму
Под мэрией Одессы хотели ставить палатки, полиция обещает правовую оценку
США не снимут санкции с России за частичное выполнение Минска - Уолкер
Все новости
литература

Форум издателей назвал лучшие книги 2017 года. Список победителей

Право на селфи

Фотограф, после 2-х лет судов, доказал собственность на фото сделаное обезьяной Наруто