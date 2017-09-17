В зоне АТО упал российский беспилотник

1914 просмотров
Воскресенье, 17 сентября 2017, 07:46

16 сентября в зоне проведения АТО упал беспилотник "Орлан" российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник "Орлан", хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера, в первой половине дня "Орлан" упал сам из-за технического сбоя системы. Соответствует модели, которую изготавливают в России",- говорится в сообщении.

Отмечается, что разработкой "Орлан-10" занимается российское предприятие под названием "Специальный технологический центр". Корпус и двигатель - российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня.

В штабе заявили, что этот БПЛА Россия часто применяет на Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии.

"Беспилотный летательный аппарат недешевый – 18 миллионов рублей стоит сам комплекс, а стоимость самолета колеблется в районе 5-7 млн. рублей. Эти БПЛА несут серьезную угрозу и, как правило, применяются комплексно, по 2-3 самолета на операцию", - добавили в штабе.

Темы: АТО Донбасс Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, потерь среди ВСУ нет 17 сентября 2017, 06:43
АТО: 10 обстрелов, но без тяжелого оружия 16 сентября 2017, 18:53
АТО: в Крымском ранен военный 16 сентября 2017, 12:57
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, потерь среди ВСУ нет
Кучма: Миссия ОБСЕ должна быть и в Крыму
Под мэрией Одессы хотели ставить палатки, полиция обещает правовую оценку
США не снимут санкции с России за частичное выполнение Минска - Уолкер
Все новости
физиология

Ученые: женщины с возрастом теряют интерес к сексу чаще, чем мужчины

Право на селфи

Фотограф, после 2-х лет судов, доказал собственность на фото сделаное обезьяной Наруто