Порошенко встретится с Трюдо и Фриланд во время визита в Канаду

Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Канаду 22-23 сентября, во время которого запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", - говорится в сообщении.

Планируется также встреча Порошенко с представителями украинских организаций Канады.

Европейская правда