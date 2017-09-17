В Турции туристический автобус упал в пропасть. Украинцы не пострадали

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Воскресенье, 17 сентября 2017, 14:13

В турецкой южной провинции Анталья в результате падения автобуса с 50-метровой высоты погибли не менее 4 человек, 27 получили травмы.

Об этом сообщает турецкое агентство Dogan.

Водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением.

Сообщается, что автобус скатился с 50-метровой высоты вниз. Авария произошла примерно в 11.00 по местному времени.

Фото с сайта dha.com.tr

По последним данным, в результате аварии погибли 4 человека, еще 27 человек получили травмы.

Европейская правда

Темы: Турция
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