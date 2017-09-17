Порошенко в США будет говорить об освобождении заложников

Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время участия президента Петра Порошенко в 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Об этом президента сообщил на своей странице в Facebook.

"Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время моего визита в США на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится на странице.

Порошенко также напомнил, что ровно год назад из плена боевиков был освобожден Владимир Жемчугов.

Как сообщалось, 12 сентября президент заявил, что поднимет на Генассамблее в Нью-Йорке вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возглавит делегацию Украины для участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.