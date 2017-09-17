Боевики стреляют вблизи мирных населенных пунктов - штаб

130 просмотров
Воскресенье, 17 сентября 2017, 16:28

Боевики ОРДЛО, нарушая "школьное перемирие", обстреливают позиции ВСУ и местность вблизи мирных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом 17 сентября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Напряженной остается обстановка в районе н.п.Новозвановка (территория ОРЛО). Так, в ночь на 17 сентября в течение двух часов боевики неоднократно применяли автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям ВСУ", - сообщили в штабе.

На территории ОРДО боевики в течение ночи обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в районе населенных пунктов Пески, Невельске и Авдеевка.

"На Приморском направлении подразделения ВСУ попали под огонь боевиков из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле н.п. Водяное, Старогнатовка и Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Украинская правда 

Темы: Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ОБСЕ: На Донетчине обстрелов стало меньше, на Луганщине - наоборот 17 сентября 2017, 16:04
ОБСЕ заметила у боевиков военную технику и противотанковые мины 17 сентября 2017, 15:45
В зоне АТО упал российский беспилотник 17 сентября 2017, 07:46
powered by lun.ua
Главные новости
Боевики стреляют вблизи мирных населенных пунктов - штаб
Мэр Одессы: в лагере "Виктория" основное внимание уделялось безопасности
Глава Совфеда РФ "не видит логики" в миротворцах на границе
Саакашвили призывает наказать мэра Одессы из-за пожара
Все новости
современное украинское

Хипстер, эзотерик и вегетарианец: необычный Сковорода в новой книге

Киев

Удался ли эксперимент с пешеходной Контрактовой? Комментируют жители, урбанисты и водители