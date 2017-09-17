Боевики стреляют вблизи мирных населенных пунктов - штаб

Боевики ОРДЛО, нарушая "школьное перемирие", обстреливают позиции ВСУ и местность вблизи мирных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом 17 сентября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Напряженной остается обстановка в районе н.п.Новозвановка (территория ОРЛО). Так, в ночь на 17 сентября в течение двух часов боевики неоднократно применяли автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям ВСУ", - сообщили в штабе.

На территории ОРДО боевики в течение ночи обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в районе населенных пунктов Пески, Невельске и Авдеевка.

"На Приморском направлении подразделения ВСУ попали под огонь боевиков из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле н.п. Водяное, Старогнатовка и Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Украинская правда