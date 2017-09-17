РФ и Ирак возобновили авиасообщение, прерванное 13 лет назад

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Воскресенье, 17 сентября 2017, 16:36

Иракская авиакомпания "Iraqi Airways" осуществила первый за 13 лет рейс в Москву.

Как сообщает РИА Новости, 17 сентября самолет приземлился в аэропорту "Внуково".

Авиационные власти Ирака и России договорились об открытии регулярного прямого сообщения между городами двух стран еще в 2015 году. Участники встречи договорились рассмотреть возможность открытия рейсов также в город Эрбиль в Ираке и в Санкт-Петербург и Казань - в РФ.

Авиасообщение с Ираком было прервано в 2004 году после введенного запрета со стороны России.

Причиной прекращения авиарейсов между странами стал недостаточный уровень обеспечения безопасности полетов из-за ухудшения обстановки в Ираке.

Темы: Росcия Ирак
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