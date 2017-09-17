Фигуранта "дела украинских диверсантов" посадили в карцер

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Воскресенье, 17 сентября 2017, 16:54

В Крыму оккупанты посадили в карцер фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея "за нарушение режима пребывания в СИЗО".

Об этом сообщила жена Захтея Оксана, пишет "Крым. Реалии".

По ее словам, Захтея отправили в карцер на двое суток.

"Его посадили за нарушение режима: то он не то сказал, то не так встал к стенке. На днях ему принесли сообщение, что сажают на двое суток в карцер, он подписал и вечером 16 августа его забрали", - рассказала Оксана Захтей.

Она также сообщила, что окончательный приговор ожидается в конце октября - начале ноября.

Как известно, Захтей  был задержан в ночь на 7 августа 2016 года вместе с другими "диверсантами", которые, по заявлению ФСБ РФ, "готовили теракты в Крыму". Задержанных удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в аннексированный Крым. 

Против Захтея возбудили уголовное дело по статье 324 УК России по обвинению в незаконном получении российского паспорта. Таким образом, его российские документы признаны недействительными и он остается гражданином Украины.

11 июля Андрей Захтей признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Он также отказался от услуг адвоката.

Темы: Крым аннексия Росcия суд
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