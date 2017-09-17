Украинцы создали электровелосипед, который может конкурировать с Tesla

740 просмотров
Воскресенье, 17 сентября 2017, 17:45

Украинские разработчики представили гибрид мотоцикла и горного велосипеда - Delfast Ebike.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-минстр Украины Владимир Гройсман.

"Уже скоро его можно будет увидеть на Interbike International Expo в Лас-Вегасе. Уникальным проект делает запас хода в 380 км, больше, чем в электрокаре Tesla", - отметил премьер.

 

Издание "Новое время" отмечает, что начальная стоимость электровелосипеда, дизайн которого можно определить как гибрид мотоцикла и горного велосипеда - от 2989 долларов.

Крейсерская скорость Ebike составляет 45 км/ч. Максимальная скорость - 55 км/ч.

Изготовлена в США батарея рассчитана на три тысячи циклов и поддерживает рекуперацию энергии. От двух USB-выходов электродвигателя можно подзарядить смартфон и планшет.

За безопасность Delfast Ebike отвечать иммобилайзер, GPS-трекер, кнопка старт/стоп, сигнализация, удаленный запуск, а также мобильное приложение.

Гройсман выразил уверенность, что такой экологический и мощный транспорт оценят во всем мире.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Боевики стреляют вблизи мирных населенных пунктов - штаб
Мэр Одессы: в лагере "Виктория" основное внимание уделялось безопасности
Глава Совфеда РФ "не видит логики" в миротворцах на границе
Саакашвили призывает наказать мэра Одессы из-за пожара
Все новости
декоммунизация

"Гудбай, СССР!" С Московского моста в Киеве сняли советскую символику

литература

Форум издателей назвал лучшие книги 2017 года. Список победителей