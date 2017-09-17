Украинцы создали электровелосипед, который может конкурировать с Tesla

Украинские разработчики представили гибрид мотоцикла и горного велосипеда - Delfast Ebike.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-минстр Украины Владимир Гройсман.

"Уже скоро его можно будет увидеть на Interbike International Expo в Лас-Вегасе. Уникальным проект делает запас хода в 380 км, больше, чем в электрокаре Tesla", - отметил премьер.

Издание "Новое время" отмечает, что начальная стоимость электровелосипеда, дизайн которого можно определить как гибрид мотоцикла и горного велосипеда - от 2989 долларов.

Крейсерская скорость Ebike составляет 45 км/ч. Максимальная скорость - 55 км/ч.

Изготовлена в США батарея рассчитана на три тысячи циклов и поддерживает рекуперацию энергии. От двух USB-выходов электродвигателя можно подзарядить смартфон и планшет.

За безопасность Delfast Ebike отвечать иммобилайзер, GPS-трекер, кнопка старт/стоп, сигнализация, удаленный запуск, а также мобильное приложение.

Гройсман выразил уверенность, что такой экологический и мощный транспорт оценят во всем мире.

Экономическая правда