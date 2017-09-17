США планируют ужесточить запрет на въезд иностранцев

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Воскресенье, 17 сентября 2017, 19:46

Администрация США рассматривает вариант усиления запрета на въезд в США для иностранных граждан.

Об этом 17 сентября заявил советник президента США по нацбезопасности Герберт МакМастер.

"Если вы не можете эффективно проверять людей, чтобы понять, кто въезжает в вашу страну, то вы не должны позволять людям из этой страны приезжать", - отметил МакМастер в эфире телеканала "АВС".

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя террористическую атаку в лондонском метрополитене, заявил, что запрет на въезд в США для иностранных граждан должен быть гораздо жестче.

"Запрет на въезд в США должен быть гораздо шире, жестче и более конкретным", - отметил Трамп в своем Твиттере.

Интерфакс-Украина

Темы: США
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