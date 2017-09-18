Глава МИД ФРГ призвал Россию, США и Китай к переговорам с КНДР

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал Россию, США и Китай сесть за стол переговоров с Северной Кореей.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild, передает DW.com.

Необходимо пойти на "смелые шаги" в духе политики разрядки между СССР и США в восьмидесятых годах, считает Габриэль.

По его словам, лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что сохранит свой режим с помощью атомной бомбы.

"Ким Чен Ын - не безумец. Он придерживается хладнокровно выбранной стратегии: если он построит атомную бомбу, то, как он считает, его режим будет в безопасности. Потому что никто не рискнет ему угрожать", - пояснил Габриэль.

Для того, чтобы остановить ядерную программу, следует дать Ким Чен Ыну иную гарантию безопасности, считает глава германского МИД.

Между тем ситуация вокруг КНДР все более накаляется. 17 сентября, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что если Северная Корея станет представлять реальную угрозу для Соединенных Штатов или их союзников, то она "будет уничтожена".

Как известно, Совет Безопасности ООН принял новые ограничительные меры против КНДР. Санкции ограничивают экспорт в Северную Корею и запрещают покупку северокорейской текстильной продукции.