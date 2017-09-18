АТО: Боевики применили 122-мм артиллерию на Луганщине

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Понедельник, 18 сентября 2017, 07:53

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 31 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Уже традиционно вечером и ночью состоялись обстрелы в районе Авдеевской промзоны. Здесь российские наемники применяли гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из этого же оружия враг дважды бил по украинским защитникам на шахте Бутовка.

На Луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Так, около 21 часа боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковскому.

У Крымского и Причепиловки боевики били из минометов калибра 82 миллиметра.

На Приморском направлении наемники применяли зенитную установку в районе Гнутового, а крупнокалиберные пулеметы - дважды вблизи Водяного.

Как сообщается, силы АТО 14 раз открывали огонь в ответ.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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