Омелян надеется, что Ryanair придет через год

Министр инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что ирландский авиаперевозчик Ryanair зайдет в Украину не позднее осени 2018 года.

Об этом он заявил на встрече с журналистами на выходных, сообщает Лига.net.

"Сейчас Ryanair находится в переговорном процессе с аэропортом "Борисполь". Надеюсь, что вторая попытка этих переговоров будет успешной, и Ryanair у нас появится не позднее осени 2018 года", - сказал Омелян.

Он подчеркнул, что в текущем году привлечь Ryanair нереально.

"Прогнозируемая пропускная способность аэропорта Борисполь – 25-30 миллионов пассажиров в год. По итогам 2016 года, он обслужил 8,2 миллиона пассажиров, в этом году прогнозируют 10 миллионов. Это рост ВВП на 2-3%, а может быть, на 20-30%", - сообщил Омелян.

По его словам, в течение двух лет можно получить 20 миллионов пассажиров в аэропорту "Борисполь".

"Это способны дать лоукосты. В зарегулированной среде традиционные авиакомпании этого не сделают", - подытожил министр инфраструктуры.

Как известно, в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) уверены, что лоукостер Ryanair будет летать к ним.

В июле компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландская компания обвинила руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика – МАУ, через которого якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".

Как ожидалось, Ryanair должен был летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны били быть в Эйндховен, Лондона, Берлина, Вроцлава, Мемминген, Кракова и Будапешта.

Напомним, Международный аэропорт Львов раскрыл программу скидок, которой пользуется авиакомпания "Международные авиалинии Украины" при полетах на львовских маршрутах.