Проблему электричек планируют решить за счет подержанного состава из Германии

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с Германией о предоставлении подержанного подвижного состава для пригородных электричек Украины.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с журналистами на выходных, сообщает Лига.net.

"Вагоны в пригородных электричках недоцепляют, потому что нечего цеплять. Сейчас ведем переговоры с Германией. Надеюсь, удастся получить от них подержанный подвижной состав, чтобы хоть как-то стабилизировать рынок пригородных перевозок. Заберем все, что дадут. Даже их списанные составы находятся в лучшем состоянии, чем наши после реставрации", - сказал Омелян.

Он отметил, что не уверен, что получится это сделать до конца года.

"Я понимаю, что люди ездят в нечеловеческих условиях. Абсолютно неправильный подход, когда мы отчитываемся о ремонте 10 вагонов, а их тысячи. Мы понимаем реально, что никогда не сможем их заменить", - сказал министр.

Еще одной проблемой он назвал отсутствие собственного производства электричек.

Омелян также отметил, что его радует начало арестов в УЗ.

"Начало арестов в УЗ лично меня радует. Потому что 10-15 миллиардов гривен ежегодных потерь от коррупции в УЗ (это нижняя планка) – то, что можно четко доказать", - сказал министр инфраструктуры.

По его словам, глава "Укрзализници" Войцех Балчун вместо того чтобы делать реформу, профессионально работать и никого не слушать, "с самого начала пошел договариваться".

"Балчун, помимо того что не имел стержня, чтобы четко и прямо идти вперед, понабирал непонятных людей от разных советчиков. В итоге эти люди были сконцентрированы не на развитии компании, а на ее ограблении. Имеем результат: аресты, доказанные факты в рамках уголовных расследований о воровстве в УЗ.

Будет ли отчет Балчуна о результатах работы? Вероятность при этом правительстве нулевая. Реально он сбежал из страны", - сказал Омелян.

Как известно, пассажиры жалуются, что пригородные электрички очень переполнены.

В апреле в Киевской области пассажиры перекрыли железнодорожные пути, заблокировав как минимум один поезд Интерсити.

По информации пассажиров, количество вагонов в пригородных электричках за последние несколько лет значительно уменьшилось.

Стандартный размер поезда составляет 10 вагонов, и об этом среди прочего свидетельствует длина перронов, которая соответствует именно такой длине.

Однако еще несколько лет назад "Укрзализныця" начала запускать на маршруты электрички в составе восьми вагонов, а в последнее время их количество сократилось даже до шести вагонов.

Из-за этого в часы пик пассажиры не всегда могут влезть в вагон.