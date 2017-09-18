Расмуссен съездил в АТО

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Понедельник, 18 сентября 2017, 10:51

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил украинских военных в Донецкой области.

Об этом сообщили на сайте Минобороны.

"В районе проведения антитеррористической операции побывала с визитом иностранная делегация во главе с бывшим премьер-министром Дании, недавним генеральным секретарем НАТО, а ныне - внештатным советником Президента Украины Андерсом Фог Расмуссеном", - говорится в сообщении.

Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен
Минобороны
Иностранная делегация во главе с Расмуссеном и украинские военные
Иностранная делегация во главе с Расмуссеном и украинские военные
Минобороны

Отмечается, что Фог Расмуссен вместе с бывшими и действующими главами правительств европейских стран, министрами иностранных дел и парламентариями посетил украинских военных в нескольких городах Донецкой области.

В частности, делегация побывала в одной из бригад Вооруженных сил, которая защищает участок фронта на донецком направлении, а также в Торецке.

Темы: АТО НАТО
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