Расмуссен съездил в АТО
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил украинских военных в Донецкой области.
Об этом сообщили на сайте Минобороны.
"В районе проведения антитеррористической операции побывала с визитом иностранная делегация во главе с бывшим премьер-министром Дании, недавним генеральным секретарем НАТО, а ныне - внештатным советником Президента Украины Андерсом Фог Расмуссеном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Фог Расмуссен вместе с бывшими и действующими главами правительств европейских стран, министрами иностранных дел и парламентариями посетил украинских военных в нескольких городах Донецкой области.
В частности, делегация побывала в одной из бригад Вооруженных сил, которая защищает участок фронта на донецком направлении, а также в Торецке.
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