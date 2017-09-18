Суд начинает зачитывать приговор по делу о столкновениях 2 мая в Одессе

Суд в понедельник, 18 сентября, начинает зачитывать приговор обвиняемым в беспорядках 2 мая в Одессе.

Об этом пишет местное издание "Думская".

Сообщается, что за полчаса до заседания здание суда оцепили сотрудники Нацгвардии, невдалеке дежурит пожарная машина и "скорая".

Мера пресечения у пяти задержанных заканчивается 29 сентября.

Бойцы нацгвардыии следят за порядком у здания суда фото "думской"

Как сообщалось, в начале сентября пятеро обвиняемых по "делу 2 мая" относительно событий на Греческой площади в Одессе объявили сухую голодовку, требуя начать дебаты и завершить судебный процесс.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и намеренно спланированы.

Обвинение требует для пророссийских участников массовых беспорядков в центре Одессы от 8 до 15 лет лишения свободы. Самый большой срок — 15 лет - требуют для Сергея Долженкова: его считают организатором беспорядков.

Других обвиняемых, находящихся под стражей (Евгения Мефедова, Максима Сакауова, Владислава Романюка и Сергея Корчинского), государство хочет отправить за решетку на 12 лет. Для тех, кто пребывает на свободе, требуют 8, 9 и 10 лет.