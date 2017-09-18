Подозреваемый в хищении "рефинанса" НБУ пытался выехать в РФ

1957 просмотров
Понедельник, 18 сентября 2017, 11:29

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в хищении миллионов гривен рефинансирования Национального банка.

В мероприятиях участвовали представители Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и департамента Интерпола и Европола Национальной полиции

"Правоохранители установили, что делец причастен к выводу более 510 миллионов гривен из одного банковского учреждения. Вместе с сообщниками он также присвоил 35 миллионов гривен рефинансирования Нацбанка", – сообщает СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник "заключил от имени банка ряд мнимых сделок, по которым учреждение было доведено до неплатежеспособности".

После признания банка банкротом расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 миллионов гривен.

"Дельца" объявили в розыск, более 3 лет он скрывался от органов досудебного следствия.

Сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали его на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при попытке выехать в Россию с паспортом гражданина РФ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

Темы: НБУ банки граница Росcия СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Руководитель НБУ Яков Смолий: Депозиты не должны быть основным источником доходов украинцев 18 сентября 2017, 09:00
Коломойский подал ещё два иска против НБУ 15 сентября 2017, 16:13
Нацбанк существенно снизил официальный курс гривни 15 сентября 2017, 09:30
powered by lun.ua
Главные новости
Гройсман отправляет лучших следователей в Одессу расследовать пожар
В Харькове напали на еще одного антикоррупционера
Тигипко планирует купить "дочку" российского Сбербанка
Омелян надеется, что Ryanair придет через год
Все новости
ВІДЕО

Невидимый батальон: 5 историй женщин-военных

исследование

Одинокая дама с котами: ученые неожиданно подтвердили сексистское клише