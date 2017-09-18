На Закарпатье сгорела дотла база отдыха

В ночь на понедельник пожар уничтожил базу отдыха в Тячевском районе Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, сообщение о происшествии поступило к ним 18 сентября в 2:34 ночи.

На место пожара - на ул. Гагарина в пгт Солотвино - было направлено 11 пожарных, три единицы спецтехники и две мотопомпы.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составляла 130 кв. м, огонь быстро распространялся по всему 2-этажному зданию базы отдыха. Также существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную соседнюю базу отдыха", - рассказывают в ДСНС.

Сообщается, что в 3:30 пожар удалось локализовать, ликвидация же продолжалась до 4:54.

Огнем уничтожена крыша здания площадью 130 кв. м и деревянные конструкции стен, а также имущество, находившееся внутри.

"Пожарные спасли от уничтожения соседнюю базу отдыха", - отметили в службе.

Там подчеркнули, что погибших и травмированных в результате пожара нет.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессесгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли двое детей,еще один ребенок пропал без вести.

Украинская правда