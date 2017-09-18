Раде предлагают увеличить траты на охрану властей в 2018 году

Кабинет министров предлагает Верховной Раде в 2018 году увеличить расходы на государственную охрану органов власти и чиновников на 182 млн гривен по сравнению с этим годом.



Об этом говорится в проекте закона о госбюджете на 2018 год (№7000), который зарегистрировали в парламенте 15 сентября и уже передали на рассмотрение профильного комитета.



Проект госбюджета предусматривает выделение Управлению государственной охраны 994 100,0 тыс. гривен на охрану органов государственной власти и должностных лиц. Всего УГО предлагают выделить 1 034 100,0 тыс. гривен.



Также нардепам предлагают увеличить финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата правительства на 102,1% – до 2984 млн гривен, а финансирование Государственного управления делами для обеспечения деятельности президента и его администрации – на 17,7%, до 965,4 млн гривен.



Кроме того, Кабмин предлагает выделить почти 652 млн гривен (651 567,3 тыс. гривен) на функционирование Государственного бюро расследований в 2018 году.



Увеличить финансирование Службы безопасности Украины хотят на 1 млрд гривен – до 7,7 млрд гривен, а Службы внешней разведки на 431 млн гривен – до 1,5 млрд гривен.



Также чиновники предлагают увеличить финансирование Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на 55,6% – до 70 230,1 тысяч гривен.



Министерству иностранных дел хотят дать на 393,5 млн гривен больше – 4 435,4 млн гривен, а министерству культуры на 27% – до 5 438 млн гривен в 2018 году.



Финансирование Министерства образования и науки предлагают увеличить на 10,1% (до 94 048 млн гривен), а высшие учебные заведения I-II уровня аккредитации финансировать в следующем году уже из местных бюджетов.



При этом финансирование Государственного космического агентства снова хотят урезать – на 30,2% (до 2,025 млрд гривен).



"Украинские новости", "Украинская правда"