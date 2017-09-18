Боевики дали гарантии безопасности лишь на половину запросов украинской стороны

Главари ОРДЛО систематически блокируют инициативы украинской стороны СЦКК для восстановления инфраструктуры на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении СЦКК, распространенном пресс-центром АТО в понедельник.

"Несмотря на многочисленные обращения украинской стороны СЦКК через российскую сторону СЦКК о содействии в предоставлении гарантий безопасности (на территории ОРДО и ОРЛО), с целью планирования и выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры (вблизи линии разграничения сторон на Донбассе временно неподконтрольной правительству Украины), руководством ОРДО и ОРЛО, в свою очередь, проводится систематическое блокирование решения данных вопросов", - сказано в сообщении.

В сообщении отметили, что СЦКК только с начала сентября текущего года обработано 56 заявок от предприятий на обеспечение режима "Тишины" во время проведения ремонтно-восстановительных работ рядом с линией разграничения сторон.

"В то же время руководством ОРДО и ОРЛО предоставлены 26 гарантий безопасности на проведение работ по выполнению ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры", - говорится в заявлении.

"Итак, можно с уверенностью утверждать, что руководство ОРДО и ОРЛО снова показывает свою незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности Донбасского региона и создает препятствия по восстановлению гражданской инфраструктуры Донбасса", - отметили в СЦКК.

В Совместном центре отметили, что восстановительные работы должны быть проведены на фенольном заводе в Новгородском. В противном случае, может быть разрушение противоаварийной защиты дамбы и выброс значительного количества вредных веществ.

Также работы должны быть проведены в непосредственной близости от линии разграничения - на дамбе пруда-накопителя сточных вод хозяйства "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганском.

А вблизи Марьинкой должен быть проведен ремонт газоводов и запуск газораспределительной станции.

Из-за категорического отказа со стороны ОРДЛО гарантировать безопасность, запуск газораспределительной станции становится невозможно.

"То есть, как следствие данных действий руководства ОРДО - 6 школ, 5 детских дошкольных учреждений, 26 000 жителей Марьинки и соседней Красногоровки - не обеспечены газом для бытовых нужд и лишены возможности отопления в зимний период. Также в связи с отсутствием газоснабжения вынуждены простаивать "Красногоровский огнеупорный завод", "Марьинский хлебозавод" и Марьинское молочное предприятие "Лактис", - добавили в СЦКК.

Украинская правда