Заявление журналистов: Визит СБУ в "Украинскую правду" - попытка заставить молчать

Украинские журналисты возмутились и сделали заявление по поводу действий СБУ относительно "Украинской правды".

Соответствующее обращение к обществу размещено в блоге главного редактора УП Севгиль Мусаевой.

"Мы, нижеподписавшиеся, расцениваем визит СБУ в редакцию "Украинской правды" как очередную попытку заставить молчать журналистов и СМИ, пишущих на "неудобные" для власти темы", - говорится в заявлении.

Представители СМИ отметили, что за 26 лет независимости Украины инструменты давления на журналистов остаются "откровенными и наглыми".

На момент написания новости под обращением подписались, кроме работников самой "Украинской правды", журналисты "Зеркала недели", "Громадського", "Нового времени", "РБК-Украина", "Следствия ИНФО", "Главкома", проекта журналистских расследований "Схемы", "Медийной инициативы по правам человека", "Восток-SOS", а также телеканалов ZIK и ART - всего 33 человека.

"Вместо давления на журналистов в угоду руководителям страны требуем от СБУ выполнения своих обязательств, связанных с защитой безопасности страны. А именно:

- Расследование деятельности чиновников, которые систематически срывают сроки выполнения решений СНБО, касающиеся обороноспособности страны;

- Расследование фиктивных и коррупционных закупок и выполненных работ для нужд ВСУ, о которых говорилось в материалах СМИ;

- Расследование незаконного обогащения руководителей ВСУ Антитеррористического центра СБУ, военных прокуроров, которые несли службу в зоне АТО;

- Расследование убийств и сокрытия обстоятельств гибели военнослужащих и гражданских в зоне АТО;

- Расследование хищения средств при выполнении строительных и ремонтных работ в зоне проведения АТО", - требуют журналисты.

Как известно, 14 сентября в редакцию "Украинской правды" пришел сотрудник СБУ, чтобы вручить письмо с требованием удалить статью почти 9-месячной давности.

При этом он не озвучил подробностей уголовного производства, в рамках которого следователей заинтересовала статья УП "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра".

В материале говорилось, что ответственные за усиление обороноспособности чиновники не выполнили в установленные сроки решение СНБО по разработке и принятия Программы развития оборонно-промышленного комплекса.

Также автор указывал на то, что на определенном этапе разработки указанной Программы ответственные чиновники не проверяли реалистичность внесенных в документ данных. В частности, приводились примеры завышенной стоимости определенных видов вооружения, которые содержались в проекте Программы.

Украинская правда